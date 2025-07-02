В Польше растет недовольство правительством Туска и лично премьером

Один из последних опросов в Польше показал самый высокий уровень недовольства правительством Дональда Туска за все время его работы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

По результатам июньского опроса CBOS, показатели одобрительного отношения к правительству Дональда Туска остались неизменными и составляют 32%.

В то же время доля тех, кто недоволен правительством, растет третий месяц подряд и в июне достигла 47%, что на три процентных пункта больше, чем в мае.

Это также самый высокий показатель за все время работы правительства.

При этом недовольство Туском как премьером выразили 58% опрошенных, что на 5 процентных пунктов больше, чем в мае, и на 11 пунктов больше по сравнению с июнем 2024 года.

19% сказали, что нейтрально оценивают правительство Туска, и 2% – что не имеют мнения по этому поводу.

Напомним, 1 июля в Польше окончательно утвердили избрание президентом Кароля Навроцкого, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость".

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.