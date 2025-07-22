Россия ответила на 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС

Россия 22 июля заявила, что отвечает на последние санкционные пакеты ЕС, запрещая въезд ряду представителей евроинститутов и европейских государств.

Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении МИД России, пишет "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что 20 мая и 18 июля ЕС утвердил "нелегитимные" санкционные пакеты против России, поэтому российская сторона отвечает на эти "недружественные шаги".

"Существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда европейских государств, присоединившихся к антироссийской политике Брюсселя, которым... запрещен въезд на территорию нашего государства", – говорится в заявлении российского МИД.

В министерстве уточнили, что речь идет в частности, о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран-членов Евросоюза и других западных государств, ответственных за предоставление военной помощи Киеву, а также о тех, кто "подрывает" территориальную целостность России и организует блокаду движения российских судов и грузов в Балтийском море.

Также в списке – представители евроструктур, государственных органов стран ЕС и других европейских государств, причастных к "преследованию" российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий".

Кроме того, в списке те, кто занимается созданием трибунала в отношении российского руководства, выступают за конфискацию российских государственных активов или использование прибыли от них в интересах Украины, а также те, кто "отличился своей русофобской риторикой".

Также РФ "наказала" депутатов стран-членов ЕС и Европарламента, которые голосовали за антироссийские резолюции и законопроекты.

Напомним, 18 июля ЕС утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.

В частности, пакет включает санкции против еще 26 компаний за обход санкций, в том числе 11 за пределами России – семи компаний в Китае (трех в Гонконге), четырех в Турции.

В пакет также вошли санкции против 105 судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.