Росія відповіла на 17-й і 18-й пакети санкцій ЄС

Росія 22 липня заявила, що дає відповідь на останні санкційні пакети ЄС, забороняючи в’їзд низці представників євроінституцій та європейських держав.

Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок заяві МЗС Росії, пише "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що 20 травня і 18 липня ЄС затвердив "нелегітимні" санкційні пакети проти Росії, тож російська сторона дає відповідь на ці "недружні кроки".

"Істотно розширено список представників євроінститутів, країн-членів Євросоюзу і ряду європейських держав, що долучаються до антиросійської політики Брюсселя, яким… заборонено в'їзд на територію нашої держави", – сказано у заяві російського МЗС.

У міністерстві деталізували, що йдеться, зокрема, про співробітників силових відомств, державних і комерційних організацій, громадян країн-членів Євросоюзу та інших західних держав, відповідальних за надання військової допомоги Києву, а також про тих, хто "підриває" територіальну цілісність Росії й організовує блокаду руху російських суден і вантажів у Балтійському морі.

Також у списку – представники євроструктур, державних органів країн ЄС та інших європейських держав, причетних до "переслідування" російських посадових осіб за "незаконні арешти і вивезення людей з українських територій".

Крім того, у списку ті, хто займаються створенням трибуналу щодо російського керівництва, виступають за конфіскацію російських державних активів або використання прибутку від них в інтересах України, а також ті, що "відзначилися своєю русофобською риторикою".

Також РФ "покарала" депутатів країн-членів ЄС і Європарламенту, які голосували за антиросійські резолюції і законопроєкти.

Нагадаємо, 18 липня ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.

Зокрема, пакет включає санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії – семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), чотирьох у Туреччині.

До пакета також увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.