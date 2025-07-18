Послы ЕС утвердили 18-й пакет санкций против РФ

Комитет постоянных представителей ЕС (Corеper) утром в пятницу, 18 июля, утвердил 18-й пакет санкций Евросоюза против России после того, как в конце концов Словакия, а также Мальта сняли свое сопротивление.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил дипломат ЕС, знакомый с ходом заседания.

"Утром Coreper принял 18-й пакет санкций против России. Это был единственный вопрос повестки дня", – заявил собеседник "ЕвроПравды".

Он сообщил, что формальное утверждение пакета санкций состоится в этот же день на заседании Совета ЕС по общим вопросам.

Как сообщала "Европейская правда", накануне Словакия и Мальта пообещали снять вето с 18-го пакета санкций ЕС против РФ.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пояснил, что страна получила письменное обязательство Европейской комиссии относительно своих опасений по поводу прекращения поставок российского газа в будущем.

А Мальту удовлетворили заверения Еврокомиссии, что предложенные санкции, касающиеся потолка цен на российскую нефть, не приведут к увеличению "теневого флота" России.

Обсуждение 18-го пакета санкций Европейского Союза против России было запланировано на пятницу, 18 июля, во время заседания Совета ЕС по общим вопросам – но в рамках раздела "Разное" (Any other business, AOB), что не предусматривало голосования и принятия решения.

Больше о предпосылках этих событий читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо между двух огней: почему Словакия блокирует санкции против РФ и что хочет взамен.