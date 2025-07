Каллас раскрыла детали 18-го пакета санкций ЕС против РФ, который наконец удалось принять

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

Об этом сообщила главный дипломат Евросоюза Кая Каллас, пишет "Европейская правда".

Каллас назвала согласованный 18-й пакет одним из самых мощных из всех, примененных против РФ.

"Мы еще больше обрезаем бюджет Кремля на финансирование войны, включив в списки еще 105 судов "теневого флота" и тех, кто им способствует, и ограничивая доступ российских банков к финансированию. "Северный поток" будет под запретом. Это также более низкий ценовой потолок на нефть", – рассказала Кая Каллас.

По ее словам, санкционный пакет обеспечит дополнительное давление на российский ВПК, китайские банки, которые помогают РФ обходить санкции, и дополнительные препятствия для импорта в Россию компонентов, используемых в военных БПЛА.

"Мы впервые наказали санкциями морского регистратора и крупнейший нефтеперерабатывающий объект компании "Роснефть" в Индии. Кроме того, наши санкции бьют по тем, кто занимается навязыванием идеологии украинским детям", – добавила главный дипломат ЕС.

For the first time, we're designating a flag registry and the biggest Rosneft refinery in India.



Our sanctions also hit those indoctrinating Ukrainian children.



We will keep raising the costs, so stopping the aggression becomes the only path forward for Moscow. (3/3)