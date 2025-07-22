Пророссийские левые в Молдове заявили об объединении, чтобы свергнуть действующую власть

В Молдове четыре оппозиционные партии, представляющие левые силы, заявили о планах объединиться в избирательный блок для участия в предстоящих парламентских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Лидеры Партии социалистов, Партии коммунистов, партии "Сердце Молдовы" и партии "Будущее Молдовы" заявили о планах объединиться в избирательный блок для участия в парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября.

Об этом Игорь Додон, Владимир Воронин, Ирина Влах и Василе Тарлев сообщили 22 июля на совместном брифинге.

"Сегодня сбывается желание, которого ждали многие на протяжении этих лет – консолидация левых и центристско-левых политических сил. Наша искренняя цель – построить патриотический блок. Надеюсь, что мы, лидеры, проявим политическую зрелость и поставим национальный интерес страны выше партийных амбиций", – заявил лидер Партии социалистов, бывший пророссийский экс-президент страны Игорь Додон.

Ирина Влах, возглавляющая партию "Сердце Молдовы", в свою очередь резко раскритиковала нынешнюю власть и заявила, что в будущем парламенте участники блока не будут вступать в коалицию с PAS.

"Отстранить PAS от власти – важная задача предстоящих выборов. Но миссия нашего блока не заканчивается этим. Мы идем в парламент, чтобы взять на себя ответственность за управление страной. Сформировать правящее большинство, утвердить новое правительство, которое остановит разрушения и восстановит Молдову – это то, что ждет от нас народ Молдовы", – добавила она.

Название избирательного блока и имена кандидатов в депутаты пока не разглашают.

На вопрос NewsMaker, как он прокомментирует слухи о том, что идея создания блока возникла в России, Тарлев заявил: "Вы – симпатичная дама, как и все наши молдаванки, и, к сожалению, верите в ложь".

Как объясняла "Европейская правда" в статье, ожидается, что именно этот блок станет основным проводником интересов Кремля в Молдове.

Последние четыре года исполнительная, законодательная, да и президентская власть в Молдове была сконцентрирована в одних руках – партии "Действие и солидарность" (PAS). Сейчас, как подтверждают социологические опросы, шансы PAS сохранить монобольшинство в парламенте невысоки.

Парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября.