Проросійські ліві у Молдові заявили про об’єднання, щоб скинути чинну владу

У Молдові чотири опозиційні партії, що представляють ліві сили, заявили про плани об'єднатися в виборчий блок для участі в майбутніх парламентських виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Лідери Партії соціалістів, Партії комуністів, партії "Серце Молдови" та партії "Майбутнє Молдови" заявили про плани об'єднатися в виборчий блок для участі в парламентських виборах, що пройдуть 28 вересня.

Про це Ігор Додон, Володимир Воронін, Ірина Влах і Василе Тарлев повідомили 22 липня на спільному брифінгу.

"Сьогодні збувається бажання, на яке чекали багато хто протягом цих років – консолідація лівих і центристсько-лівих політичних сил. Наша щира мета – побудувати патріотичний блок. Сподіваюся, що ми, лідери, проявимо політичну зрілість і поставимо національний інтерес країни вище партійних амбіцій", – заявив лідер Партії соціалістів, колишній проросійський експрезидент країни Ігор Додон.

Ірина Влах, яка очолює партію "Серце Молдови", своєю чергою різко розкритикувала нинішню владу і заявила, що в майбутньому парламенті учасники блоку не будуть вступати в коаліцію з PAS.

"Відсторонити PAS від влади – важливе завдання майбутніх виборів. Але місія нашого блоку не закінчується цим. Ми йдемо в парламент, щоб взяти на себе відповідальність за управління країною. Сформувати керівну більшість, затвердити новий уряд, який зупинить руйнування і відновить Молдову – це те, що чекає від нас народ Молдови", – додала вона.

Назву виборчого блоку та імена кандидатів у депутати поки не розголошують.

На запитання NewsMaker, як він прокоментує чутки про те, що ідея створення блоку виникла в Росії, Тарлев заявив: "Ви – симпатична пані, як і всі наші молдованки, і, на жаль, вірите в брехню".

Як пояснювала "Європейська правда" у статті, очікується, що саме цей блок стане основним провідником інтересів Кремля у Молдові.

Останні чотири роки виконавча, законодавча, та й президентська влада у Молдові була сконцентрована в одних руках – партії "Дія і солідарність" (PAS). Нині, як підтверджують соціологічні опитування, шанси PAS зберегти монобільшість у парламенті є невисокими.

Парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня.