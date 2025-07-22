СМИ: действующего министра Франции будут судить за коррупцию

Министр культуры Франции Рашида Дати должна предстать перед судом по обвинению в коррупции, которое касается событий во время ее работы в Европейском парламенте в начале 2010-х годов.

Об этом во вторник сообщили агентство AFP и газета Le Monde, ссылаясь на источники, пишет "Европейская правда".

Дело, которое расследуется с 2019 года и в котором фигурируют Дати и бывший глава концерна Renault-Nissan Карлос Гон, парижские следственные судьи передали в суд во вторник.

Напомним, Дати инкриминируют "пассивную коррупцию со стороны лица, имеющего выборный мандат" и "получение выгоды от злоупотребления властью" в связи с консультационной работой, которую она выполняла для Гона с 2010 по 2012 год, когда она также была депутатом Европейского парламента.

По данным следствия, за этот период Дати получила 900 тысяч евро в качестве оплаты услуг адвоката, хотя фактически занималась лоббированием – что запрещено для евродепутатов.

Карлос Гон находится под несколькими международными ордерами на арест и имеет судебный запрет покидать Ливан, где он нашел убежище в декабре 2019 года после побега из Японии.

Дело может ударить по нынешнему французскому правительству Франсуа Байру, в котором Рашида Дати является одной из главных его соратниц и считается ведущим кандидатом в мэры Парижа от партии "Республиканцы".

Напомним, в декабре 2024 года Кассационный суд Франции отклонил апелляцию бывшего президента Николя Саркози на приговор по делу о торговле влиянием и коррупции.

После этого Саркози лишили ордена Почетного легиона – высшей награды Франции.