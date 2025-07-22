ЗМІ: чинну міністерку Франції судитимуть за корупцію

Міністерка культури Франції Рашида Даті має постати перед судом за звинуваченням у корупції, яке стосується подій під час її роботи в Європейському парламенті на початку 2010-х років.

Про це у вівторок повідомили агентство AFP та газета Le Monde, посилаючись на джерела, пише "Європейська правда".

Справу, яка розслідується з 2019 року і в якій фігурують Даті та колишній очільник концерну Renault-Nissan Карлос Гон, паризькі слідчі судді передали до суду у вівторок.

Нагадаємо, Даті інкримінують "пасивну корупцію з боку особи, яка має виборний мандат" та "отримання вигоди зі зловживання владою" у зв'язку з консультаційною роботою, яку вона виконувала для Гона з 2010 по 2012 рік, коли вона також була депутатом Європейського парламенту.

За даними слідства, за цей період Даті отримала 900 тисяч євро як оплату послуг адвоката, хоча фактично займалась лобіюванням – що заборонено для євродепутатів.

Карлос Гон перебуває під декількома міжнародними ордерами на арешт і має судову заборону залишати Ліван, де він знайшов притулок у грудні 2019 року після втечі з Японії.

Справа може вдарити по нинішньому французькому уряду Франсуа Байру, в якому Рашида Даті є однією з головних його соратниць і вважається провідною кандидаткою в мери Парижа від партії "Республіканці".

Нагадаємо, у грудні 2024 року Касаційний суд Франції відхилив апеляцію колишнього президента Ніколя Саркозі на вирок у справі про торгівлю впливом і корупцію.

Після цього Саркозі позбавили ордена Почесного легіону – найвищої нагороди Франції.