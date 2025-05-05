Немецкие ультраправые подали в суд на ведомство, признавшее их экстремистами

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" подала иск против Федерального ведомства по защите конституции (BfV), которое объявило ее правоэкстремистской.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Иск был направлен в ответственный административный суд в Кельне, подтвердил Даниэль Тапп, пресс-секретарь лидера партии Алисы Вайдель. Штаб-квартира BfV расположена в Кельне.

Федеральное ведомство по защите конституции объявило, что отныне будет классифицировать партию как крайне правую экстремистскую. "АдН" направила ведомству предупредительное письмо до 8:00 сегодняшнего дня, требуя отозвать это заявление и подписать декларацию о прекращении действий.

В противном случае партия подаст ранее подготовленный иск с срочным ходатайством. По информации "АдН", офис не ответил.

Этим иском партия теперь стремится юридически запретить органу классифицировать, контролировать, исследовать и/или управлять "АдН" как подтвержденным праворадикальным движением.

В предупредительном письме партия заявила, что считает как эту классификацию, так и обнародование этого факта незаконными.

Немецкая внутренняя разведка классифицировала "АдН" как "подтвержденную праворадикальную организацию из-за экстремистского характера всей партии, которая пренебрегает человеческим достоинством". Ранее она рассматривала партию как подозреваемую.

Даже в этом контексте уже разрешено использование разведывательных средств, таких как так называемые информаторы или слежка, а также изображения и аудиозаписи. Если объект наблюдения классифицируется как подтвержденный экстремист, порог для использования таких средств снижается.

BfV в течение многих месяцев работало над докладом об "АдН". По информации Spiegel, на прошлой неделе ведомство завершило переоценку партии, возглавляемой Алисой Вайдель и Тино Хрупаллой, и передало ее в Федеральное министерство внутренних дел. Доклад насчитывает более 1100 страниц и содержит многочисленные доказательства, подтверждающие антиконституционный характер партии.

Стоит отметить, что в пока еще действующем немецком правительстве с осторожностью относятся к возможности запрета партии "Альтернатива для Германии".

На досрочных выборах в парламент "АдН" получила 152 места – почти вдвое больше, чем имела, и стала главной оппозиционной силой. Поддержка партии самая высокая в восточных землях.

По данным опроса, проведенного в начале апреля, "АдН" впервые возглавила рейтинг политических сил страны.