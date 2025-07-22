Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник-демократ Барак Обама должен стать объектом расследования из-за якобы манипуляции разведданными о влиянии России на выборы 2016 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом в Белом доме во вторник Трамп призвал Министерство юстиции США начать расследование против Обамы.

По словам американского президента, Обама был "главарем группировки", которая якобы организовала заговор для доказательства влияния России на президентские выборы 2016 года.

Он также упомянул свою соперницу на выборах Хиллари Клинтон, руководителей Федерального бюро расследований, Центрального разведывательного управления и Национальной разведки.

"Пришло время преследовать людей. Обаму поймали с поличным. То, что они сделали в 2016 и 2020 годах, является очень преступным, это преступление высочайшего уровня, и именно об этом вы должны говорить", – сказал Трамп.

Поводом для таких заявлений стала публикация в конце прошлой недели отчета, в котором, как заявила директор Национальной разведки Тулси Габбард, содержатся доказательства "предательского заговора" администрации Барака Обамы в отношении расследования российского вмешательства в выборы 2016 года.

По данным Fox News, Габбард направила сообщение о признаках уголовного преступления в связи с подготовкой отчета о вмешательстве России в выборы. Но подробности этого сообщения публично не сообщались.

Напомним, документ, опубликованный в январе 2017 года, констатировал, что лидер Кремля Владимир Путин распорядился провести кампанию, которая должна была способствовать избранию Дональда Трампа президентом США.

Отметим, что отчет тогда не подтверждал сговора кампании Трампа с Россией, которая так и не была доказана.

Трехлетнее расследование специального прокурора Джона Дарема, назначенного при первой администрации Трампа, выявило признаки политической предвзятости в отношении республиканского президента со стороны отдельных сотрудников ФБР, но не установило признаков "заговора", о котором сейчас заговорила Габбард.