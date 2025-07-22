Трамп захотів розслідування проти Обами

Президент США Дональд Трамп заявив, що його попередник-демократ Барак Обама має стати обʼєктом розслідування через нібито маніпуляцію розвідданими про вплив Росії на вибори 2016 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Під час зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом у Білому домі у вівторок Трамп закликав Міністерство юстиції США почати розслідування проти Обами.

За словами американського президента, Обама був "ватажком угруповання", яке нібито організувало змову для доведення впливу Росії на президентські вибори 2016 року.

Він також згадав свою суперницю на виборах Гілларі Клінтон, керівників Федерального бюро розслідувань, Центрального розвідувального управління і Національної розвідки.

"Настав час переслідувати людей. Обаму спіймали на гарячому. Те, що вони зробили в 2016 і 2020 роках, є дуже злочинним, це злочин найвищого рівня, і саме про це ви повинні говорити", – сказав Трамп.

Приводом до таких заяв стала публікація наприкінці минулого тижня звіту, в якому, як заявила директорка Національної розвідки Тульсі Габбард, містяться докази "зрадницької змови" адміністрації Барака Обами щодо розслідування російського втручання у вибори 2016 року.

За даними Fox News, Габбард направила повідомлення про ознаки кримінального злочину у звʼязку з підготовкою звіту про втручання Росії у вибори. Але деталей цього повідомлення публічно не повідомлялось.

Нагадаємо, документ, опублікований у січні 2017-го, констатував, що лідер Кремля Владіміра Путін розпорядився провести кампанію, яка б мала на меті сприяти обранню Дональда Трампа президентом США.

Зазначимо, що звіт тоді не підтверджував змови кампанії Трампа з Росією, яка так і не була доведена.

Трирічне розслідування спеціального прокурора Джона Дарема, призначеного за першої адміністрації Трампа, виявило ознаки політичної упередженості щодо республіканського президента з боку окремих співробітників ФБР, але не встановило ознак "змови", про яку зараз заговорила Габбард.