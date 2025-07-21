Более 20 европейских государств призвали к "немедленному" прекращению войны в Газе

Министры иностранных дел 21 европейского государства и представительница Европейской комиссии в совместном заявлении, распространенном в понедельник, призвали немедленно прекратить военные действия в секторе Газа.

Текст заявления находится в распоряжении "Европейской правды".

Подписанты, среди которых главы МИД большинства государств Европейского Союза, а также Великобритании, Исландии и Швейцарии, подчеркивают, что "война в Газе должна закончиться немедленно".

Они подчеркивают страдания гражданского населения в Газе и критикуют израильское правительство за обстрелы гражданских лиц и ограничения в предоставлении гуманитарной помощи.

"Призываем все стороны защищать гражданское население и соблюдать обязательства в рамках международного гуманитарного права", – говорится в заявлении.

Министры иностранных дел отдельно призвали группировку ХАМАС освободить всех гражданских заложников, захваченных во время теракта против Израиля в октябре 2023 года.

Дополнительно они выразили поддержку усилиям, направленным на прекращение огня между Израилем и ХАМАС, и готовность "принять дальнейшие меры для поддержки немедленного прекращения огня".

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас на прошлой неделе заявила, что Израиль должен принять дополнительные меры для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа.