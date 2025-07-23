Туск объявил о новых изменениях в правительстве Польши

В среду утром, 23 июля, премьер-министр Польши Дональд Туск официально представил обновленный состав Совета министров.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Цель реорганизации – оптимизация работы министерств, что должно сделать государственное управление более эффективным и лучше подготовленным к современным вызовам.

Во время выступления глава польского правительства выразил надежду, что в соответствии с договоренностями с президентом страны, присяга новых министров состоится в четверг, 24 июля, а первое заседание правительства в новом составе – в пятницу, 25 июля.

Туск отметил, что "в истории каждой страны бывают моменты, когда после событий, потрясающих политическую арену, необходимо собраться, твердо стать на землю, сдержать эмоции и с новой энергией и верой в собственные силы вернуться к работе".

В новом правительстве вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш останется на своей должности, а глава Министерства иностранных дел Радослав Сикорский также займет должность вице-премьера.

Вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский также останется на своей должности, как и министр финансов и экономики – Анджей Доманский.

В то же время вместо Томаша Семоняка главой Министерства внутренних дел Польши станет Марчин Кервиньский.

Также новых руководителей получили Министерство юстиции, Министерство государственного имущества, Министерство спорта и туризма, Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий, Министерство культуры и национального наследия.

Как пишет польский вещатель, как предполагалось ранее, в результате объединения существующих министерств будет создано два больших министерства. Первое будет отвечать за экономические вопросы, второе – за энергетику.

Как известно, эти изменения произошли на фоне рекордных уровней недовольства нынешним польским правительством за все время его работы.

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