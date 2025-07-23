Туск оголосив про нові зміни в уряді Польщі

У середу вранці, 23 липня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно представив оновлений склад Ради міністрів.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Мета реорганізації – оптимізація роботи міністерств, що має зробити державне управління ефективнішим і краще підготовленим до сучасних викликів.

Під час виступу глава польського уряду висловив сподівання, що відповідно до домовленостей з президентом країни, присяга нових міністрів відбудеться в четвер, 24 липня, а перше засідання уряду в новому складі – в п'ятницю, 25 липня.

Туск зазначив, що "в історії кожної країни бувають моменти, коли після подій, що потрясають політичну арену, необхідно зібратися, твердо стати на землю, стримати емоції і з новою енергією та вірою у власні сили повернутися до роботи".

У новому уряді віцепрем’єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш залишиться на своїй посаді, а глава Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський також обійме посаду віцепрем’єра.

Віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський також залишиться на своїй посаді, як і міністр фінансів та економіки – Анджей Доманський.

Водночас замість Томаша Семоняка главою Міністерства внутрішніх справ Польщі стане Марчин Кервінський.

Також нових очільників отримали Міністерство юстиції, Міністерство державного майна, Міністерство спорту та туризму, Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій, Міністерство культури та національної спадщини.

Як пише польський мовник, як передбачалося раніше, внаслідок об'єднання існуючих міністерств буде створено два великі міністерства. Перше буде відповідати за економічні питання, друге – за енергетику.

Як відомо, ці зміни відбулися на тлі рекордних рівнів невдоволення нинішнім польським урядом за увесь час його роботи.

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