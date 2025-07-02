У Польщі зросло невдоволення урядом Туска та особисто прем’єром

Одне з останніх опитувань у Польщі показало найвищий рівень невдоволення урядом Дональда Туска за увесь час його роботи.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

За результатами червневого опитування CBOS, показники схвального ставлення до уряду Дональда Туска залишилися незмінними і становлять 32%.

Водночас, частка тих, хто невдоволений урядом, зростає третій місяць поспіль і у червні сягнула 47%, що на три процентних пункти більше, ніж у травні.

Це також найвищий показник за увесь час роботи уряду.

При цьому, невдоволення Туском як прем’єром висловили 58% опитаних, що на 5 процентних пунктів більше, ніж у травні, та на 11 більше, порівняно з червнем 2024 року.

19% сказали, що нейтрально оцінюють уряд Туска і 2% – що не мають думки з цього приводу.

Нагадаємо, 1 липня у Польщі остаточно затвердили обрання президентом Кароля Навроцького, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість".

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.