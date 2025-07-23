Турция и Британия подписали предварительное соглашение о покупке истребителей Eurofighter

В среду Турция и Великобритания подписали предварительное соглашение о продаже Турции истребителей Eurofighter Typhoon, что является важным шагом в усилиях Анкары по модернизации ее воздушного флота.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство АР.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер и его британский коллега Джон Хили подписали меморандум о взаимопонимании во время выставки оборонной промышленности в Стамбуле, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Турция, член НАТО, давно стремится приобрести 40 истребителей Eurofighter, которые строятся консорциумом британских, немецких и итальянских компаний.

По сообщениям, Германия сначала выступала против продажи, но впоследствии изменила свою позицию.

В заявлении турецкого Министерства обороны говорится, что меморандум приближает две страны "на шаг к полному соглашению по Typhoon".

"Оба министра приветствуют подписание меморандума как позитивный шаг на пути к включению Турции в клуб Typhoon и разделяют общее стремление как можно быстрее заключить необходимые соглашения", – добавлено в заявлении.

Турецкие официальные лица заявили, что они все еще ведут переговоры по цене и техническим условиям, отметив, что получили предварительное предложение и планируют подать встречное предложение.

21 июля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Германия и Великобритания имеют "положительную позицию" по продаже истребителей Eurofighter Анкаре.