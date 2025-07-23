СМИ: Германия одобрила продажу истребителей Eurofighter Турции

Немецкое правительство открыло путь для поставок истребителей Eurofighter Турции.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленного собеседника, передает "Европейская правда".

Собеседник издания утверждает, что Германия одобрила поставку 40 самолетов Eurofighter Typhoon Турции.

Совет безопасности правительства в Берлине подписал предварительный запрос на 40 истребителей.

Представитель правительства Германии отказался от комментариев, отметив, что заседания Совета безопасности являются конфиденциальными.

Стоит напомнить, 21 июля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Германия и Великобритания имеют "положительную позицию" относительно продажи истребителей Eurofighter Анкаре.

Как известно, предыдущее немецкое правительство во главе с Олафом Шольцем выступало против продажи Eurofighter Турции, ссылаясь на политические соображения.

В то же время недавно СМИ сообщили, что новое правительство Германии, которое возглавляет Фридрих Мерц, больше не стоит на пути запланированной продажи самолетов Eurofighter Typhoon Турции.

Турция подала запрос на приобретение около 40 самолетов Eurofighter Typhoon в начале этого года.