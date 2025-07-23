Венгерским СМИ прислали фото антивенгерских надписей в подъезде Мукачево, в Украине отреагировали

Венгерские СМИ получили фото якобы из подъезда в Мукачево с антивенгерскими надписями на стенах; в Киеве с юмором прокомментировали их.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Редакция венгерского Index получила фотографии якобы из подъезда украинского Мукачево с антивенгерскими надписями на стенах и дверях лифта. Приславший их утверждает, что фото сделаны сегодня утром, 23 июля.

На фотографиях можно видеть фразы "Мадьяры не люди" и "Режь мадьяр", еще на одном передали нецензурное послание венгерскому премьеру Виктору Орбану.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на публикацию призывом "не комментировать надписи на лифтах и не искать врага в Украине" – оформив его под надписи на лифтах.

С юмором отреагировал также городской голова Мукачево Андрей Балога.

"Уважаемая венгерская власть, пожалейте наших коммунальщиков и правоохранителей – дайте точный адрес. Потому что они в такую жару уже все дома и подъезды в Мукачево осмотрели, в каждую щель залезли – все безрезультатно", – заявил он в своем Facebook.

"Понимаем, что у вас выборы, и, возможно, других "рабочих" тем нет. Но совсем нехорошо, чтобы эти надписи увидели наши дети. Да и вообще – у нас люди опрятные и не очень любят, когда в их подъездах появляется нецензурная лексика", – добавил Балога.

Напомним, 17 июля венгерский премьер Виктор Орбан опубликовал пост о поджоге церкви в Закарпатье с надписью на стене "Мадяров на ноже".

Перед этим Венгрия вызвала посла Украины из-за гибели своего гражданина в Закарпатье якобы в результате действий сотрудников ТЦК, и по этому поводу призвала ЕС к санкциям против украинских чиновников и применила свои национальные санкции.