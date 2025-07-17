Орбан заявил о поджоге в Закарпатье церкви, где оставили надпись "Мадяров на ножи"

Премьер-министров Венгрии Виктор Орбан заявил, что на Закарпатье неизвестные подожгли церковь и оставили надпись "Мадьяров на ножи".

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

В четверг, 17 июля, Орбан опубликовал сообщение о поджоге церкви в Закарпатье. Он добавил фото, на котором видно, что на здании написано "Мадьяр на ножи".

"Принудительный призыв, убийства, поджоги церквей, подстрекательство, запугивание. Все это происходит с нашими венграми, на Закарпатье. Мы не позволим этого, можете на нас рассчитывать!" – заявил венгерский премьер.

Фото: Facebook

В полиции Закарпатья рассказали, что происшествие произошло 16 июля примерно в 22:00 в селе Паладь-Комаровцы.

В ходе проведения мероприятий правоохранители выяснили, что на территорию храма проникло до сих пор неустановленное лицо, подожгло входную дверь, а на фасаде здания черной краской "осуществило надпись провокационного характера, направленную на разжигание национальной и религиозной вражды".

Сейчас полицейские в сотрудничестве со Службой безопасности Украины проводят мероприятия для розыска причастных к совершению преступления.

Напомним, на прошлой неделе Венгрия вызвала посла Украины, выразив протест из-за якобы гибели своего гражданина на Закарпатье из-за действий работников ТЦК.

Украинская сторона отметила, что погибший был гражданином Украины, а по заключению судмедэкспертизы причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

В МИД Украины в свою очередь заявили, что попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи по мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.

Через несколько дней венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна предложила ЕС наложить санкции на трех украинских чиновников в связи с якобы насильственной смертью венгра из-за действий ТЦК на Закарпатье.