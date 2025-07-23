Угорським ЗМІ надіслали фото антиугорських написів в під’їзді Мукачева, в Україні відреагували

Угорські ЗМІ отримали фото нібито з під’їзду Мукачева з антиугорськими написами на стінах; у Києві з гумором прокоментували їх.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Редакція угорського Index отримала фотографії нібито з під’їзду українського Мукачева з антиугорськими написами на стінах і дверях ліфта. Особа, що надіслала їх, стверджує, що фото зроблені сьогодні вранці, 23 липня.

На них можна бачити фрази "Мадяри не люди" і "Ріж мадярів", ще на одному передали нецензурне послання угорському прем’єру Віктору Орбану.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на публікацію закликом "не коментувати написи на ліфтах і не шукати ворога в Україні" – оформивши його під написи на ліфтах.

З гумором відреагував також міський голова Мукачева Андрій Балога.

"Шановна угорська владо, пожалійте наших комунальників та правоохоронців – дайте точну адресу. Бо вони в таку спеку вже всі будинки та під’їзди в Мукачеві облазили, у кожну шпарину залізли – все безрезультатно", - заявив він у своєму Facebook.

"Розуміємо, що у вас вибори, й можливо інших "робочих" тем немає. Але зовсім недобре, щоб ці написи побачили наші діти. Та й загалом – у нас люди охайні й не дуже люблять, коли в їхніх під’їздах з’являється нецензурщина", – додав Балога.

Нагадаємо, 17 липня угорський прем’єр Віктор Орбан опублікував допис про підпал церкви на Закарпатті, з написом на стіні "Мадярів на ножі".

Перед тим Угорщина викликала посла України через загибель свого громадянина на Закарпатті нібито внаслідок дій працівників ТЦК, та з цього приводу закликала ЄС до санкцій проти українських посадовців та застосувала свої національні санкції.