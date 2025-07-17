Венгрия наложила санкции на украинцев, которых обвинила в смерти венгра на Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг объявил о запрете въезда на территорию его страны трем украинцам, на которых Будапешт возложил ответственность за смерть венгерского гражданина на Закарпатье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

На пресс-конференции после заседания смешанной экономической комиссии Венгрии и Узбекистана Сийярто впервые назвал трех украинских чиновников, против которых были введены санкции.

Речь идет о начальнике управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ (полковнике Виталии Ткаченко), командующем войсками Оперативного командования "Запад" (бригадном генерале Владимире Шведюке) и директоре Департамента мобилизации Министерства обороны Украины (полковнике Романе Юзвенко).

Вероятно, именно этих трех людей глава МИД Венгрии имел в виду накануне, когда объявил о намерениях просить ЕС ввести санкции против Украины.

Отдельно Сийярто напомнил, что Венгрия поставляет Украине электроэнергию и "сотни миллионов кубометров природного газа".

"Итак, Украина оказалась бы в действительно трудном положении, если бы (украинско-венгерские. – Ред.) отношения были заморожены", – отметил он.

Напомним, на прошлой неделе Венгрия вызвала посла Украины, выразив протест из-за гибели своего гражданина на Закарпатье якобы из-за действий работников ТЦК.

Украинская сторона отметила, что погибший был гражданином Украины, а по заключению судмедэкспертизы причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

В МИД Украины в свою очередь заявили, что попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи по мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.