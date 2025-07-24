США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на $322 млн

Государственный департамент США одобрил продажу Украине двух пакетов военной помощи, в которые войдут системы ПВО HAWK Phase III и их обслуживание, а также БМП Bradley и их ремонт.

Об этом стало известно из официальных заявлений, пишет "Европейская правда".

Вечером в среду, 23 июля, стало известно, что Госдеп США принял решение о потенциальной продаже Украине системы ПВО HAWK Phase III и средств ее обслуживания и сопутствующего оборудования на сумму около $172 млн.

Отмечается, что правительство Украины обратилось с просьбой приобрести товары и услуги, необходимые для технического обслуживания ракетной системы HAWK, в частности:

пятитонные грузовые автомобили;

запасные части к системе HAWK;

ремонт и капитальный ремонт противовоздушных зенитных установок HAWK;

наборы инструментов;

испытательное оборудование;

вспомогательное оборудование;

техническую документацию;

обучение;

техническую и полевую поддержку со стороны правительства США и подрядчика;

техническую помощь правительства США и подрядчиков;

контейнеры для хранения и оборудование, связанное с хранением запасных частей;

запасные части для ракет MIM-23 HAWK и ремонт ракет;

другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

"Для реализации этой предлагаемой продажи потребуется командировать в Украину примерно пять представителей правительства США и пятнадцать представителей подрядчика", – отмечается в заявлении.

Кроме того, США одобрили потенциальную продажу Украине боевых машин пехоты Bradley и средств технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта, а также сопутствующего оборудования на сумму $150 млн.

В заявлении подчеркнули, что реализация этой продажи не потребует командировки в Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчика, как в случае с HAWK.

Напомним, 14 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что НАТО и США достигли договоренности о поставках Украине оружия.

Тогда же он подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе и Patriot, которые будут "полностью оплачены".

Читайте также: Трамп возобновляет помощь ВСУ, но надолго ли? Что влияет на политику США в отношении Украины.