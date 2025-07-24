США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на $322 млн
Государственный департамент США одобрил продажу Украине двух пакетов военной помощи, в которые войдут системы ПВО HAWK Phase III и их обслуживание, а также БМП Bradley и их ремонт.
Об этом стало известно из официальных заявлений, пишет "Европейская правда".
Вечером в среду, 23 июля, стало известно, что Госдеп США принял решение о потенциальной продаже Украине системы ПВО HAWK Phase III и средств ее обслуживания и сопутствующего оборудования на сумму около $172 млн.
Отмечается, что правительство Украины обратилось с просьбой приобрести товары и услуги, необходимые для технического обслуживания ракетной системы HAWK, в частности:
- пятитонные грузовые автомобили;
- запасные части к системе HAWK;
- ремонт и капитальный ремонт противовоздушных зенитных установок HAWK;
- наборы инструментов;
- испытательное оборудование;
- вспомогательное оборудование;
- техническую документацию;
- обучение;
- техническую и полевую поддержку со стороны правительства США и подрядчика;
- техническую помощь правительства США и подрядчиков;
- контейнеры для хранения и оборудование, связанное с хранением запасных частей;
- запасные части для ракет MIM-23 HAWK и ремонт ракет;
- другие связанные элементы логистики и поддержки программы.
"Для реализации этой предлагаемой продажи потребуется командировать в Украину примерно пять представителей правительства США и пятнадцать представителей подрядчика", – отмечается в заявлении.
Кроме того, США одобрили потенциальную продажу Украине боевых машин пехоты Bradley и средств технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта, а также сопутствующего оборудования на сумму $150 млн.
В заявлении подчеркнули, что реализация этой продажи не потребует командировки в Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчика, как в случае с HAWK.
Напомним, 14 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что НАТО и США достигли договоренности о поставках Украине оружия.
Тогда же он подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе и Patriot, которые будут "полностью оплачены".
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