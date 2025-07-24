США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на $322 млн
Державний департамент США схвалив продаж Україні двох пакетів військової допомоги, до яких увійдуть системи ППО HAWK Phase III та їх обслуговування, а також БМП Bradley та їх ремонт.
Про це стало відомо із офіційних заяв, пише "Європейська правда".
Ввечері у середу, 23 липня, стало відомо, що держдеп США ухвалив рішення щодо потенційного продажу Україні системи ППО HAWK Phase III та засобів її обслуговування і супутнього обладнання на суму близько $172 млн.
Зазначається, що уряд України звернувся з проханням придбати товари та послуги, необхідні для технічного обслуговування ракетної системи HAWK, зокрема:
- п'ятитонні вантажні автомобілі;
- запасні частини до системи HAWK;
- ремонт та капітальний ремонт протиповітряних зенітних установок HAWK;
- набори інструментів;
- випробувальне обладнання;
- допоміжне обладнання;
- технічну документацію;
- навчання;
- технічну та польову підтримку з боку уряду США та підрядника;
- технічну допомогу уряду США та підрядників;
- контейнери для зберігання та обладнання, пов'язане зі зберіганням запасних частин;
- запасні частини для ракет MIM-23 HAWK та ремонт ракет;
- інші пов'язані елементи логістики та підтримки програми.
"Для реалізації цього пропонованого продажу буде потрібно відрядити до України приблизно п'ять представників уряду США та п'ятнадцять представників підрядника", – зазначили у заяві.
Окрім цього, США схвалили потенційний продаж Україні бойових машин піхоти Bradley та засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту, а також супутнього обладнання на суму $150 млн.
У заяві наголосили, що реалізація цього продажу не вимагатиме відрядження до України додаткових представників уряду США або підрядника, як у випадку із HAWK.
Нагадаємо, 14 липня американський президент Дональд Трамп заявив, що НАТО та США досягли домовленості щодо постачання Україні зброї.
Тоді ж він підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".
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