В Литве предупредили, что спецслужбы Беларуси начали активнее работать с диаспорой
Литовская разведка фиксирует активную кампанию КГБ Беларуси через социальные сети, направленную на вербовку белорусских граждан, проживающих за рубежом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Департамент госбезопасности Литвы, в частности, указывает, что сотрудники КГБ открыто связываются с представителями белорусской диаспоры через социальные сети и другие современные средства коммуникации, призывая их предоставлять информацию о демократических движениях, их инициативах, настроениях и других сведениях, представляющих интерес для режима Александра Лукашенко.
Взамен режим предлагает финансовое вознаграждение, различные льготы – новые паспорта, возможность свободного въезда в Беларусь и обратно, безопасное возвращение на родину, отметили в спецслужбе Литвы.
Кроме того, белорусские и российские спецслужбы продолжают информационно-психологическую кампанию против белорусской диаспоры в Литве, используя в своих целях лиц, ищущих заработка в Telegram и других социальных сетях.
Объявления о вакансиях предлагают за денежное вознаграждение совершать правонарушения и другие действия, направленные на разжигание напряженности между литовским обществом и белорусской диаспорой.
Также участились операции против офиса лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.
Напомним, в начале июля в Литве отменили временный вид на жительство гражданину России за неоднократные поездки в РФ и Беларусь, что является нарушением новых ограничений, вступивших в силу в мае.
А в Латвии Сейм принял законопроект, который предусматривает запрет на покупку недвижимости гражданами России и Беларуси.