У Литві попередили, що спецслужби Білорусі почали активніше працювати з діаспорою

Литовська розвідка фіксує активну кампанію КДБ Білорусі через соціальні мережі, спрямовану на вербування білоруських громадян, які проживають за кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Департамент держбезпеки Литви, зокрема вказує, що співробітники КДБ відкрито зв'язуються з представниками білоруської діаспори через соціальні мережі та інші сучасні засоби комунікації, закликаючи їх надавати інформацію про демократичні рухи, їхні ініціативи, настрої та інші відомості, що представляють інтерес для режиму Александра Лукашенка.

Натомість режим пропонує фінансову винагороду, різні пільги – нові паспорти, можливість вільного в'їзду до Білорусі та назад, безпечне повернення на батьківщину, зазначили у спецслужбі Литви.

Крім того, білоруські та російські спецслужби продовжують інформаційно-психологічну кампанію проти білоруської діаспори в Литві, використовуючи у своїх цілях осіб, які шукають заробітку в Telegram та інших соціальних мережах.

Оголошення про вакансії пропонують за грошову винагороду вчиняти правопорушення та інші дії, спрямовані на розпалювання напруженості між литовським суспільством і білоруською діаспорою.

Також почастішали операції проти офісу лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

Нагадаємо, на початку липня у Литві скасували тимчасовий дозвіл на проживання громадянину Росії за неодноразові поїздки до РФ та Білорусі, що є порушенням нових обмежень, які набули чинності в травні.

А в Латвії Сейм ухвалив законопроєкт, який передбачає заборону на купівлю нерухомості громадянами Росії та Білорусі.