В армии Литвы обещают оснастить дронами каждое подразделение

Главнокомандующий армией Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что происходит системная интеграция беспилотных летательных аппаратов в армии, они будут в каждом подразделении.

Об этом литовский генерал написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Кроме того, Вайкшнорас рассказал, что в Литовском военном училище также создан Учебный центр по беспилотным летательным аппаратам.

"Мы начинаем системную интеграцию БПЛА, начиная с уровня подразделения и заканчивая уровнем дивизии. Каждое пехотное подразделение будет иметь разведывательный беспилотник. Подразделения высшего уровня будут иметь соответствующие разведывательные и боевые беспилотные комплексы", – отметил он.

По словам генерала, также ведется разработка боевых дронов большой дальности.

"Привлеченные энтузиасты уже готовят операторов разведывательных и ударных дронов. К первоначальным программам мы привлекли специалистов, имеющих боевой опыт в Украине", – рассказал Вайкшнорас.

Сообщалось также, что в Литве планируют создать мобильные огневые группы для защиты инфраструктуры.

А в июне в Эстонии начались курсы военного применения дронов для добровольцев, которые ведут украинские инструкторы.