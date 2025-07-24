В армії Литви обіцяють оснастити дронами кожен підрозділ
Головнокомандувач армії Литви Раймундас Вайкшнорас заявив, що відбувається системна інтеграція безпілотних літальних апаратів в армії, вони будуть у кожному підрозділі.
Про це литовський генерал написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".
Крім того, Вайкшнорас розповів, що у Литовському військовому училищі також створено Навчальний центр з безпілотних літальних апаратів.
"Ми починаємо системну інтеграцію БПЛА, починаючи з рівня підрозділу і закінчуючи рівнем дивізії. Кожен піхотний підрозділ матиме розвідувальний безпілотник. Підрозділи вищого рівня матимуть відповідні розвідувальні та бойові безпілотні комплекси", – зазначив він.
За словами генерала, також ведеться розробка бойових дронів великої дальності.
"Залучені ентузіасти вже готують операторів розвідувальних і ударних дронів. До початкових програм ми залучили фахівців, які мають бойовий досвід в Україні", – розповів Вайкшнорас.
Повідомляли також, що у Литві планують створити мобільні вогневі групи для захисту інфраструктури.
А у червні в Естонії розпочалися курси військового застосування дронів для добровольців, які ведуть українські інструктори.