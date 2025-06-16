В Естонії запустили курси військового застосування дронів з українськими інструкторами

В Естонії розпочалися курси військового застосування дронів для добровольців, які ведуть українські інструктори.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

В Естонії триває третій тиждень курс із військового застосування БПЛА для членів Кайтсейліт – добровольчої воєнізованої організації, що є складовою Сил оборони Естонії. У її лавах створюють новий підрозділ, що буде спеціалізуватися на безпілотних системах.

Навчання проводять українські інструктори, розповідаючи про різні аспекти застосування дронів та створюючи ситуації, наближені до бойової роботи.

Курсанти наприкінці складатимуть іспит, щоб підтвердити отримані навички, а надалі самі зможуть бути інструкторами.

Нагадаємо, у сусідніх Латвії та Литві, які входять до "коаліції дронів", вже є власне виробництво БПЛА для військового застосування, частину з яких передають Україні.

Тим часом видання Politico опублікувало матеріал про те, як країни Балтії готують свої лікарні до можливої війни з РФ.