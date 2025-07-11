У Литві планують створити мобільні вогневі групи для захисту інфраструктури

Міністерство внутрішніх справ Литва і самоврядування міста Вільнюс наступного тижня підпишуть протокол про наміри, мета якого – посилити захист об'єктів критичної інфраструктури столиці від зовнішніх загроз шляхом створення мобільних вогневих груп.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначили в литовському МВС, за допомогою цього протоколу планується посилити охорону водопостачання, електромереж, зв'язку, транспорту та інших об'єктів від зовнішніх загроз – особливо від можливих повітряних атак з використанням дронів.

Згідно з проєктом протоколу, самоврядування інвестувало б у закупівлю немілітарного обладнання – автомобілів, комп'ютерів, систем освітлення, – а МВС забезпечувало б вогневі групи озброєнням.

Як підкреслює міністерство, створені мобільні вогневі групи могли б функціонувати в його структурі.

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович назвав узгоджену між відомствами столичну ініціативу своєчасною і "такою, що відповідає актуальній ситуації в сфері безпеки".

За оцінкою міністерства, угода між Вільнюсом і структурами системи внутрішніх справ може послужити прикладом для інших муніципалітетів країни, які прагнуть забезпечити захист своєї критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у четвер повітряний простір Литви порушив невідомий об'єкт, який спочатку переплутали з дроном "Шахед", у зв’язку з чим було вирішено евакуювати прем’єр-міністра країни Гінтаутаса Палуцкаса і спікера Сейму Литви Саулюса Скверняліса в безпечне місце.

Згодом литовська міністерка оборони Довіле Шакалієне заявила, що об’єктом, який порушив повітряний простір країни з боку Білорусі, був безпілотний літальний апарат "Гербера".

Дрон типу "Гербера" є спрощеною та дешевшою версією іранського ударного дрона Shahed-136, відомого в Росії під назвою "Герань-2". Такі безпілотники РФ використовує для атак на Україну.