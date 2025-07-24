Качка заверил еврокомиссара Кос, что Украина обеспечит независимость НАБУ и САП
Вице-премьер-министр по европейской интеграции Тарас Качка в четверг поговорил с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос об укреплении независимости антикоррупционных институтов Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Качка написал на Х.
Вице-премьер отметил, что проинформировал еврокомиссара Кос о поддержанном президентом Владимиром Зеленским "законопроекте, направленном на обеспечение независимости НАБУ и САП".
"Законопроект учитывает обеспокоенность экспертов и международного сообщества. Украина остается открытой к диалогу с гражданским обществом и партнерами на этом пути", – подчеркнул Качка.
Он также подтвердил Кос, что "неизменная приверженность Украины интеграции в ЕС и борьбе с коррупцией не подлежит никаким сомнениям".
Ранее Зеленский сообщил, что согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов – он будет внесен в парламент в четверг.
Послы G7 приветствовали обещание Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предложили свою помощь в этом.
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