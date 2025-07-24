Качка запевнив єврокомісарку Кос, що Україна забезпечить незалежність НАБУ і САП

Віцепремʼєр-міністр з європейської інтеграції Тарас Качка в четвер поговорив з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос про зміцнення незалежності антикорупційних інституцій України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Качка написав на Х.

Віцепремʼєр зазначив, що поінформував єврокомісарку Кос про підтриманий президентом Володимиром Зеленським "законопроєкт, спрямований на забезпечення незалежності НАБУ та САП".

"Законопроєкт враховує занепокоєння експертів та міжнародної спільноти. Україна залишається відкритою до діалогу з громадянським суспільством та партнерами на цьому шляху", – наголосив Качка.

Він також підтвердив Кос, що що "незмінна прихильність України до інтеграції в ЄС та боротьби з корупцією не підлягає жодним сумнівам".

Раніше Зеленський повідомив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів – його буде внесено до парламенту в четвер.

Посли G7 привітали обіцянку Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та запропонували свою допомогу у цьому.

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