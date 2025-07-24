Зеленский заявил, что внесет в Раду "сбалансированный текст" по НАБУ и САП в четверг

Президент Владимир Зеленский сообщил, что согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов – он будет внесен в парламент в четверг.

Об этом глава государства написал в Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Президент отметил, что "только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства".

"Текст сбалансированный. Самое главное – реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины", – написал глава государства.

Он добавил, что "уважаем позицию всех украинцев" и поблагодарил каждого, кто с Украиной.

Отметим, что накануне президент собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и после встречи объявил, что за две недели должен быть готов совместный план о том, какие шаги необходимы и будут реализованы, "чтобы укрепить Украину и снять существующие вопросы".

Зеленский 23 июля прокомментировал возмущение общественности и международных партнеров из-за действий против антикоррупционных институтов, пообещав внести свой законопроект для обеспечения их независимости.

Послы G7 приветствовали обещание Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предложили свою помощь в этом.

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