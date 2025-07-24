Послы G7 приветствовали заявление Зеленского о НАБУ и САП и предложили помощь

Представительница ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила, что послы G7 приветствуют обещание президента Владимира Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предлагают свою помощь в этом.

Об этом Матернова заявила в четверг утром на своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

Глава делегации ЕС в Киеве сделала заявление после завершения координационной встречи с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

"Мы обсудили нынешние события и приветствовали вчерашнее объявление Владимира Зеленского о перезагрузке антикоррупционных институтов. Мы предложили наши консультации и помощь", – сказала Матернова.

Президент Владимир Зеленский 23 июля прокомментировал возмущение общественности и международных партнеров из-за действий против антикоррупционных институтов, пообещав внести свой законопроект для обеспечения их независимости.

В Еврокомиссии 23 июля заявили, что очень обеспокоены принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, и на самом высоком уровне попросили Киев об объяснениях.

В Европарламенте считают, что Киев поставил под угрозу дальнейшую помощь Украине и ее вступление в ЕС.

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