СМИ: переоборудование авиабазы для F-35 в Германии подорожает почти до 2 млрд евро

Министерство обороны Германии попросило Бундестаг выделить еще 644 млн евро для создания инфраструктуры на авиабазе Бюхель, где с 2027 года будут размещены новые истребители F-35.

Об этом стало известно изданию Spiegel, сообщает "Европейская правда".

В конфиденциальном документе министерство обратилось в бюджетный комитет Бундестага с просьбой выделить 644 млн евро на "инфраструктуру для систем вооружения" на авиабазе.

Таким образом, общая стоимость проекта возрастет до 1,948 млрд евро. Изначально Бундесвер планировал потратить на модернизацию около 700 млн.

По данным Министерства обороны, увеличение финансирования является единственным возможным вариантом. Без дополнительных миллионов "невозможно вовремя обеспечить инфраструктуру, необходимую для начала полетов".

Треть дополнительных расходов связана с большей потребностью в персонале для ускорения проекта, сложными высотными работами и "особенностями строительной площадки". К этому добавляются более высокие расходы на материалы.

Этим документом министерство косвенно признает, что сильно просчиталось с престижным проектом с общим бюджетом около 10 млрд евро. Уже в начале были сомнения, что Бундесвер сможет модернизировать авиабазу для новых истребителей в рекордные сроки.

Однако тогда министр Борис Писториус постоянно подчеркивал, что строительные работы идут по плану.

Теперь его ведомство утверждает, что дополнительные расходы необходимы, чтобы обеспечить соблюдение графика первых полетов F-35.

Еще несколько недель назад, 2 июля, телеканал ARD и журнал Spiegel сообщили о предполагаемом резком росте расходов на авиабазу для F-35. Тогда министерство в закрытом режиме проинформировало избранных депутатов, что бюджет на Бюхель, вероятно, придется увеличить почти до 2 млрд евро.

База в Бюхеле – это не обычная авиабаза ВВС. В бетонных силосах под землей хранится американское ядерное оружие, которое немецкие истребители должны доставить к цели в случае чрезвычайной ситуации.

В течение последних десятилетий для выполнения этой задачи предназначались истребители "Торнадо". Однако, поскольку они достигли максимального срока эксплуатации, в 2022 году Бундесвер заказал у США 35 истребителей F-35.

Для этого аэродром в Бюхеле необходимо капитально реконструировать и модернизировать.

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