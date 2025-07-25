ЗМІ: переобладнання авіабази для F-35 у Німеччині здорожчає до майже 2 млрд євро

Міністерство оборони Німеччини попросило Бундестаг виділити ще 644 мільйони євро для створення інфраструктури на авіабазі Бюхель, де з 2027 року будуть розміщені нові винищувачі F-35.

Про це стало відомо виданню Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

У конфіденційному документі міністерство звернулося до бюджетного комітету Бундестагу з проханням виділити 644 мільйони євро на "інфраструктуру для систем озброєння" на авіабазі.

Таким чином, загальна вартість проєкту зросте до 1,948 млрд євро. Початково Бундесвер планував витратити на модернізацію близько 700 мільйонів, але з часом стало зрозуміло, що коштів знадобиться більше.

За даними Міністерства оборони, збільшення фінансування є єдиним можливим варіантом. Без додаткових мільйонів "неможливо вчасно забезпечити інфраструктуру, необхідну для початку польотів".

Третина додаткових витрат пов'язана з більшою потребою в персоналі для прискорення проєкту, складними висотними роботами та "особливостями будівельного майданчика". До цього додаються вищі витрати на матеріали.

Цим документом міністерство непрямо визнає, що сильно прорахувалося з престижним проєктом із загальним бюджетом близько 10 млрд євро. Вже на початку були сумніви, що Бундесвер зможе модернізувати авіабазу для нових винищувачів у рекордні терміни.

Однак тоді міністр Борис Пісторіус постійно наголошував, що будівельні роботи йдуть за планом.

Тепер його відомство стверджує, що додаткові витрати необхідні, щоб забезпечити дотримання графіка перших польотів F-35.

Ще кілька тижнів тому, 2 липня, телеканал ARD і журнал Spiegel повідомили про передбачуване різке зростання витрат на авіабазу для F-35. Тоді міністерство у закритому режимі поінформувало обраних депутатів, що бюджет на Бюхель, ймовірно, доведеться збільшити майже до 2 млрд євро.

База в Бюхелі – це не звичайна авіабаза ВПС. У бетонних силосах під землею зберігається американська ядерна зброя, яку німецькі винищувачі повинні доставити до цілі в разі надзвичайної ситуації.

Протягом останніх десятиліть для виконання цього завдання призначалися винищувачі "Торнадо". Однак, оскільки вони досягли максимального терміну експлуатації, у 2022 році Бундесвер замовив у США 35 винищувачів F-35.

Для цього аеродром у Бюхелі необхідно капітально реконструювати та модернізувати.

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