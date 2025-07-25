Этим летом в Лапландии, на севере Финляндии, температура воздуха на протяжении более двух недель держится около 30°C.

Об этом говорится в публикации BBC, сообщает "Европейская правда".

Финский метеорологический институт сообщил в пятницу, что 14-й день подряд в Финляндии была зафиксирована температура 30°C – впервые с начала наблюдений в 1961 году.

После необычно холодной и дождливой весны и начала лета вся Финляндия, включая далекий север Лапландии, внезапно оказалась в плену длительной жары. В городе Рованиеми, где расположена "резиденция Санта-Клауса", жара длится уже 15 дней.

В Финляндии жара определяется как период, длящийся не менее трех дней подряд, когда максимальная дневная температура превышает 25°C.

Метеоролог Финского метеорологического института Яакко Савела объясняет, что в Лапландии, где температура выше 30°C является чрезвычайно редким явлением, жара, подобная нынешней, является исключительной.

"Последний раз в финской Лапландии была такая длительная жара в 1972 году", – говорит Савела. Но даже тогда она длилась всего 12-14 дней, в зависимости от конкретного места. Теперь этот рекорд побит.

Не только Рованиеми охватила жара – несколько других метеорологических станций в Лапландии зафиксировали самую длительную жару за всю историю наблюдений. Самая высокая температура, 31,7°C, была зафиксирована в начале этой недели в двух местах – Илиторнио и Соданкюля.

Волна жары вызвала новую волну беспокойства относительно ускорения темпов изменения климата в Арктике, которая нагревается в четыре-пять раз быстрее, чем остальная часть Земли.

Савела отмечает, что эта конкретная длительная жара не была непосредственно вызвана изменением климата. Однако, по его словам, "изменение климата имело влияние: без него температура в течение последних двух недель была бы ниже".

Напомним, из-за жаркой погоды в Греции сохраняется высокая угроза лесных пожаров.

В частности, крупные пожары тушат возле греческого Коринфа и на Кипре. Также лесные пожары охватили Турцию.