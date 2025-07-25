Цього літа у Лапландії, на півночі Фінляндії, температура повітря упродовж понад двох тижнів тримається близько 30°C.

Про це йдеться у публікації BBC, повідомляє "Європейська правда".

Фінський метеорологічний інститут повідомив у п'ятницю, що 14-й день поспіль у Фінляндії було зафіксовано температуру 30°C – вперше з початку спостережень у 1961 році.

Після незвично холодної та дощової весни та початку літа вся Фінляндія, включаючи далеку північ Лапландії, раптово опинилася в полоні тривалої спеки. У місті Рованіємі, де розташована "резиденція Санта-Клауса", спека триває вже 15 днів.

У Фінляндії спека визначається як період, що триває щонайменше три дні поспіль, коли максимальна денна температура перевищує 25°C.

Метеоролог Фінського метеорологічного інституту Яакко Савела пояснює, що в Лапландії, де температура вище 30°C є надзвичайно рідкісним явищем, спека, подібна до нинішньої, є винятковою.

"Останній раз у фінській Лапландії була така тривала спека в 1972 році", – каже Савела. Але навіть тоді вона тривала лише 12–14 днів, залежно від конкретного місця. Тепер цей рекорд побито.

Не тільки Рованіємі охопила спека – кілька інших метеорологічних станцій у Лапландії зафіксували найтривалішу спеку за всю історію спостережень. Найвища температура, 31,7°C, була зафіксована на початку цього тижня в двох місцях – Іліторніо та Соданкюля.

Хвиля спеки викликала нову хвилю занепокоєння щодо прискорення темпів зміни клімату в Арктиці, яка нагрівається в чотири-п'ять разів швидше, ніж решта Землі.

Савела зазначає, що ця конкретна тривала спека не була безпосередньо спричинена зміною клімату. Однак, за його словами, "зміна клімату мала вплив: без неї температура протягом останніх двох тижнів була б нижчою".

Нагадаємо, через спекотну погоду у Греції зберігається висока загроза лісових пожеж.

Зокрема, великі пожежі гасять біля грецького Коринфа та на Кіпрі. Також лісові пожежі охопили Туреччину.