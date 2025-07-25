В Германии политик ушел в отставку из-за рисунка свастики на бюллетене

Заместитель спикера парламента юго-западной немецкой земли Баден-Вюртемберг Даниэль Борн в пятницу объявил об отставке после того, как признал, что нарисовал свастику на избирательном бюллетене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Борн, представитель Социал-демократической партии Германии, признал, что нарисовал свастику на избирательном бюллетене рядом с именем депутата ультраправой "Альтернативы для Германии".

Инцидент произошел во время выборов заместителей членов трансграничного консультативного совета Верхнего Рейна, состоявшихся в четверг.

В избирательном бюллетене были два депутата от "АдГ". На одном из бюллетеней рядом с именем кандидата от ультраправой партии Бернхарда Айзенхута была обнаружена свастика.

Новость вызвала широкое возмущение: председатель парламента Баден-Вюртемберга Мухтерем Арас назвал этот поступок "уголовным преступлением", а власти земли подали заявление в полицию.

В пятницу Борн взял на себя ответственность и заявил, что сложит полномочия заместителя спикера земельного парламента и выйдет из фракции СДПГ.

"Это была серьезная ошибка в суждениях. Я глубоко сожалею об этом и принимаю последствия", – сказал политик.

Напомним, в 2023 году суд обязал члена городского совета города Баден-Баден выплатить штраф после того, как было установлено, что он нарисовал свастику на двух автомобилях с украинскими номерными знаками.

В начале года неизвестные разрисовали свастиками дом, где живут украинцы, в немецком городе Гюстров в Мекленбурге-Передней Померании, а также бросили камень в окно.