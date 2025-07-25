У Німеччині політик пішов у відставку через малюнок свастики на бюлетені

Заступник спікера парламенту південно-західної німецької землі Баден-Вюртемберг Даніель Борн у пʼятницю оголосив про відставку після того, як визнав, що намалював свастику на виборчому бюлетені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Борн, представник Соціал-демократичної партії Німеччини, визнав, що намалював свастику на виборчому бюлетені поруч з ім'ям депутата ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Інцидент стався під час виборів заступників членів транскордонної консультативної ради Верхнього Рейну, що відбулися в четвер.

У виборчому бюлетені були два депутати від "АдН". На одному з бюлетенів поруч з ім'ям кандидата від ультраправої партії Бернхарда Айзенхута було виявлено свастику.

Новина викликала широке обурення: голова парламенту Баден-Вюртемберга Мухтерем Арас назвав цей вчинок "кримінальним злочином", а влада землі подала заяву в поліцію.

У п'ятницю Борн взяв на себе відповідальність і заявив, що складе повноваження заступника спікера земельного парламенту та вийде з фракції СДПН.

"Це була серйозна помилка в судженнях. Я глибоко шкодую про це і приймаю наслідки", – сказав політик.

Нагадаємо, у 2023 році суд зобов'язав члена міської ради міста Баден-Баден виплатити штраф після того, як було встановлено, що він намалював свастику на двох автомобілях з українськими номерними знаками.

На початку року невідомі розмалювали свастиками будинок, де мешкають українці, у німецькому місті Гюстров в Мекленбурзі-Передній Померанії, а також кинули камінь у вікно.