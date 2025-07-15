ЕС дал Грузии время до конца августа, чтобы восстановить верховенство права, или безвиз будет приостановлен

Европейский Союз направил Грузии письмо с требованием восстановить верховенство права и пересмотреть суровые приговоры для членов оппозиции до 31 августа 2025 года, иначе ЕС придется приостановить безвизовый режим для граждан Грузии.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 15 июля, передает корреспондент "Европейской правды".

ЕС поставил Грузии условие: либо до 31 августа ее власти вернутся к обеспечению фундаментальных прав своих граждан, либо будет приостановлен безвиз.

"Что касается... вопроса о письме в Грузию, то с 2017 года для граждан Грузии действует безвизовый режим – это существенная льгота, которую ЕС предоставляет странам-партнерам. В то же время Грузия получила ряд рекомендаций в отчете о механизме приостановления безвиза, и я не буду зачитывать их все, однако хочу обратить внимание на суть. В частности, правительство Грузии должно обеспечивать защиту фундаментальных прав всех граждан: свободы объединений, собраний и выражения взглядов, право на приватность, право участвовать в публичных делах и запрет дискриминации", – рассказала Кая Каллас.

"Семь из восьми лидеров оппозиции оказались за решеткой – и это явно не соответствует первому пункту", – добавила она.

Главный дипломат ЕС отметила, что на выполнение рекомендаций для властей Грузии установлен срок до конца августа.

"Сейчас мы сохраняем позицию, что не хотим вредить грузинскому народу, ведь лишение безвиза ударит именно по нему. Однако это также дело имиджа и надежности ЕС. Если мы предоставили эти льготы на выполнение определенных условий, они должны быть соблюдены", – подчеркнула она.

Кая Каллас пояснила, что, если правительство Грузии не хочет выполнять условия ЕС, "должны быть и соответствующие последствия, чтобы общество видело: правительство отошло с европейского пути и не воспринимает свой статус кандидата серьезно".

Напомним, на прошлой неделе главы МИД 17 европейских государств и Кая Каллас в совместном заявлении раскритиковали антидемократические шаги грузинских властей.

Они осудили политические репрессии грузинских властей и законодательные изменения, "направленные на подавление независимого гражданского общества и законных протестов".