В Грузии резко раскритиковали ультиматум ЕС по восстановлению верховенства права

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили резко раскритиковал письмо Европейского Союза с требованием восстановить верховенство права.

Об этом пишет News Georgia, передает "Европейская правда".

В ответ на письмо ЕС Папуашвили заявил, что Брюссель ставит Грузию перед "ложной дилеммой, требуя признать, что мужчина – это женщина, а Земля плоская".

Спикер парламента акцентировал на теме ЛГБТ-сообщества и закона "О защите семейных ценностей".

"В Европе мы помним времена, когда утверждали, что Земля плоская, и сжигали на костре каждого, кто говорил, что Земля круглая. Именно это мне напоминает нынешнее поведение Брюсселя. Если мы не скажем то, что они хотят, они обещают сжечь нас на их фальшивом идеологическом костре", – заявил Папуашвили.

Премьер-министр правительства "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что вопрос безвиза в ЕС "не является экзистенциальным". По его словам, "мир и стабильность" в стране важнее безвизовых поездок в Европу.

Также премьер Грузии утверждал, что из Брюсселя "грузинский народ шантажируют за то, что он не вернул к власти кровавую политическую силу".

Как писала "Европейская правда", 15 июля ЕС направил Грузии письмо с требованием восстановить верховенство права и пересмотреть суровые приговоры для членов оппозиции до 31 августа 2025 года, иначе ЕС придется приостановить безвизовый режим для граждан Грузии.

А на прошлой неделе главы МИД 17 европейских государств и Кая Каллас в совместном заявлении раскритиковали антидемократические шаги грузинских властей.

Они осудили политические репрессии грузинских властей и законодательные изменения, "направленные на подавление независимого гражданского общества и законных протестов".