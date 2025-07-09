Административный суд Баварии удовлетворил иск двух бывших учениц местной государственной школы и приказал заведению убрать распятие из вестибюля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Истицы жаловались, что во время их обучения в школе в вестибюле гимназии было установлено деревянное распятие высотой 150 см и шириной 50 см с изображением Христа.

Административный суд решил, что школа "была обязана убрать распятие", поскольку тот факт, что ученики обязательно его видели, "является вмешательством в конституционно гарантированную свободу вероисповедания".

"Истицы были вынуждены из-за обязательного школьного образования постоянно сталкиваться с распятием, которое нельзя было (разумно) переместить", – говорится в решении.

В Германии спор о распятиях в государственных зданиях идет уже 40 лет.

В 1985 году отец семьи из Верхнего Пфальца подал жалобу на кресты в классах своих детей. Решение он получил только через десять лет: в 1995 году Федеральный конституционный суд в Карлсруэ постановил, что размещение крестов в государственных школах нарушает свободу вероисповедания.

На это решение Федерального конституционного суда ссылались и баварские судьи в текущем деле.

Ситуация в Баварии имеет особый характер, поскольку там власти обязали вывешивать кресты во всех государственных зданиях.

В 2023 году Федеральный административный суд Германии отклонил жалобу на это решение баварских властей, заявив, что вывешивание креста не имеет юридических последствий для религиозной свободы.