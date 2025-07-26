Главный соперник Орбана высказался против ускоренного вступления Украины в ЕС

Лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" Петер Мадяр, который имеет шанс победить на следующих выборах, сказал, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, а также высказался против нового бюджета ЕС.

Об этом сообщает Telex, пишет "Европейская правда".

Во время своего внешнеполитического мероприятия, организованного параллельно с ежегодным программным выступлением премьера Орбана, Петер Мадяр сказал, что "Тиса" не поддерживает идею об ускоренном вступлении Украины в ЕС, а также высказался против нового бюджета ЕС, который начали обсуждать.

Мадяр сказал, что в этом вопросе готовится к долгим и непростым переговорам и будет ставить интересы Венгрии на первое место.

Он раскритиковал Орбана за то, что тот использует право вето в ЕС не в интересах страны, а из личных политических мотивов.

"Мы должны ответственно управлять нашим общим домом, Европой, вместе с другими европейскими союзниками", – сказал лидер "Тисы".

Также Мадяр поделился своими взглядами на российско-украинскую войну и видением роли Венгрии.

Действующий премьер Виктор Орбан, как известно, выступает категорически против вступления Украины в ЕС и организовывал манипулятивный референдум по этому поводу.

В середине июля лидер "Тисы" начал предвыборную кампанию на каноэ, заявив, что его партия может самостоятельно победить Орбана на выборах 2026 года.

Венгерский премьер Виктор Орбан тем временем продолжает информационную кампанию против Мадяра. В прошлом месяце в Венгрии появились плакаты и видеоролики, где соперника Орбана пытаются выставить "венгерским Зеленским" и называют обоих марионетками внешних игроков.