Головний суперник Орбана висловився проти прискореного вступу України у ЄС

Лідер опозиційної угорської партії "Тиса" Петер Мадяр, який має шанс перемогти на наступних виборах, сказав, що не підтримує прискореного вступу України до ЄС, а також висловився проти нового бюджету ЄС.

Про це повідомляє Telex, пише "Європейська правда".

Під час своєї великої зовнішньополітичної події, яку організував паралельно з щорічною програмною промовою прем’єра Орбана, Петер Мадяр сказав, що "Тиса" не підтримує ідею про прискорений вступ України до ЄС, а також висловився проти нового бюджету ЄС, який почали обговорювати.

Мадяр сказав, що у цьому питанні готується до довгих і непростих переговорів і буде ставити інтереси Угорщини на перше місце.

Він покритикував Орбана за те, що той використовує право вето у ЄС не в інтересах країни, а з персональних політичних мотивів.

"Ми маємо відповідально керувати нашим спільним домом, Європою, разом з іншими європейськими союзниками", – сказав лідер "Тиси".

Також Мадяр поділився своїми поглядами на російсько-українську війну і баченням ролі Угорщини.

Чинний прем'єр Віктор Орбан, як відомо, висловлюється категорично проти вступу України у ЄС та організовував маніпулятивний референдум з цього приводу.

У середині липня лідер "Тиси" розпочав передвиборчу кампанію на каное, заявивши, що його партія може самостійно перемогти Орбана на виборах 2026 року.

Угорський прем’єр Віктор Орбан тим часом продовжує інформаційну кампанію проти Мадяра. Минулого місяця в Угорщині з’явилися плакати і відеоролики, де суперника Орбана намагаються виставити "угорським Зеленським" і називають обох маріонетками зовнішніх гравців.