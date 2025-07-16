Главный оппонент Орбана начал предвыборный тур на каноэ

В Венгрии лидер оппозиционной партии "Тиса", которая стала главным конкурентом для политсилы премьера Виктора Орбана, Петер Мадяр начал предвыборную кампанию на каноэ, заявив, что его партия может самостоятельно победить Орбана на выборах 2026 года.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Партия Мадяра имеет устойчивое преимущество над правящей партией "Фидес" в большинстве опросов.

Выступая в восточном городе Токай перед началом 80-дневной поездки по стране, Мадяр заявил, что Венгрия находится в спирали спада, экономика стагнирует, а государственные услуги разрушаются.

Фото: Reuters

Он обещает "венгерский Новый курс" для возрождения экономики с помощью масштабных инвестиций, средств ЕС и более предсказуемой политики, если его партия победит на выборах в следующем году.

Ожидается, что во время своего "предвыборного путешествия" Мадяр посетит небольшие деревни и городки, где "Фидес" имела самые сильные позиции во время последних четырех выборов. Из Токая он отплыл на каноэ в село Тисаладани, а затем в Тисалок.

Фото: Reuters

Обратим внимание, в мае Мадяр начинал 300-километровое шествие в знак протеста против сближения Орбана с тогдашним лидером президентской гонки в Румынии Джордже Симионом.

Шествие длилось 10 дней. Мадяр завершил его, пересекая границу с Румынией.