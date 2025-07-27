Немецкие "Зеленые" призвали к европейской инициативе по Газе

На фоне кризиса в секторе Газа Партия зеленых Германии призывает канцлера Фридриха Мерца выступить с европейской инициативой, направленной на мирное урегулирование ближневосточного конфликта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"В свете драматической и неприемлемой гуманитарной ситуации в Газе федеральное правительство Германии должно, наконец, перейти от стояния в стороне к действиям", – заявила лидер партии Франциска Брантнер.

"Немедленное прекращение огня, доставка гуманитарной помощи и освобождение всех заложников могут быть лишь первым шагом. Прежде всего, срочно нужна европейская инициатива по политическому процессу; это не может быть исключительно в руках Трампа", – подчеркнула Брантнер.

По словам Брантнер, этот процесс должен обеспечить право Израиля на существование, а также достойную жизнь палестинцев и самоопределение с собственным государством. Этот процесс может быть реалистично достигнут только при условии создания Палестинской автономии, базирующейся на Западном берегу реки Иордан.

Как известно, 24 июля Франция первой из стран "Группы семи" объявила, что признает Палестинское государство в сентябре, присоединившись к почти 150 странам мира, которые это сделают.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обещание французского лидера "не имеет никакого веса".

Представитель правительства Германии заявил, что страна в ближайшем будущем не планирует признавать Палестину государством, но называет своим приоритетом достижение "давно ожидаемого прогресса" в направлении ближневосточного урегулирования через создание двух государств.

Лидер Партии зеленых Брантнер заявила, что на Израиль, который воюет с исламистской группировкой ХАМАС в изолированном секторе Газы, наконец-то нужно оказать серьезное давление: "Это включает запрет на экспорт оружия для использования в Газе, приостановку мер по содействию торговле и санкции против израильских министров (Бецалеля) Смотрича и (Итамара) Бен-Гвира".

Оба ультраправые политика поддерживают, среди прочего, аннексию оккупированного Западного берега реки Иордан. Брантнер заявила, что Мерц должен быть в авангарде такой инициативы вместе с ЕС, Францией и Великобританией.