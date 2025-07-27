Німецькі "Зелені" закликали до європейської ініціативи щодо Гази

На тлі кризи в секторі Гази Партія зелених Німеччини закликає канцлера Фрідріха Мерца виступити з європейською ініціативою, спрямованою на мирне врегулювання близькосхідного конфлікту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"У світлі драматичної і неприйнятної гуманітарної ситуації в Газі федеральний уряд Німеччини повинен, нарешті, перейти від стояння осторонь до дій", – заявила лідерка партії Франциска Брантнер.

"Негайне припинення вогню, доставка гуманітарної допомоги та звільнення всіх заручників можуть бути лише першим кроком. Перш за все, терміново потрібна європейська ініціатива щодо політичного процесу; це не може бути виключно в руках Трампа", – підкреслила Брантнер.

За словами Брантнер, цей процес має забезпечити право Ізраїлю на існування, а також гідне проживання палестинців і самовизначення з власною державою. Цей процес може бути реалістично досягнутий лише за умови створення Палестинської автономії, що базується на Західному березі річки Йордан.

Як відомо, 24 липня Франція першою з країн "Групи семи" оголосила, що визнає Палестинську державу у вересні, приєднавшись до майже 150 країн світу, які це зроблять.

Президент США Дональд Трамп заявив, що обіцянка французького лідера "не має ніякої ваги".

Представник уряду Німеччини заявив, що країна в найближчому майбутньому не планує визнавати Палестину державою, але називає своїм пріоритетом досягнення "давно очікуваного прогресу" у напрямку близькосхідного врегулювання через створення двох держав.

Лідерка Партії зелених Брантнер заявила, що на Ізраїль, який воює з ісламістським угрупуванням ХАМАС в ізольованому секторі Гази, нарешті потрібен серйозний тиск: "Це включає заборону на експорт зброї для використання в Газі, призупинення заходів зі сприяння торгівлі та санкції проти ізраїльських міністрів (Бецалеля) Смотрича та (Ітамара) Бен-Гвіра".

Обидва ультраправі політики підтримують, серед іншого, анексію окупованого Західного берега річки Йордан. Брантнер заявила, що Мерц повинен бути в авангарді такої ініціативи разом з ЄС, Францією і Британією.