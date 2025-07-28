Премьер Испании поддерживает торговое соглашение между ЕС и США, но "без особого энтузиазма"

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что поддерживает заключенное между ЕС и США торговое соглашение, но "без особого энтузиазма".

Заявление испанского премьера приводит El Pais, сообщает "Европейская правда".

Санчес отметил, что ценит усилия Европейской комиссии, а также "конструктивную позицию" ее президента Урсулы фон дер Ляйен на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

"Но я делаю это без какого-либо энтузиазма. Европа должна активизироваться во всех сферах, в стратегической автономии, в торговых отношениях с другими странами... Мы должны диверсифицировать наши торговые отношения, делать это с региональными блоками, которые хотят договориться с Европой, как в случае с МЕРКОСУР", – сказал он.

Ранее торговое соглашение раскритиковали венгерский премьер Виктор Орбан и глава правительства Франции Франсуа Байру.

Напомним, 27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Это стало итогом многих месяцев переговоров на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".