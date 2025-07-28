Французские прокуроры добиваются нового ордера на арест свергнутого диктатора Сирии Асада

Французские прокуроры запросили новый ордер на арест свергнутого сирийского диктатора Башара Асада в рамках расследования смертоносных химических атак 2013 года после того, как предыдущий ордер был отменен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Теперь решение о выдаче нового ордера остается за следственными судьями.

С 2021 года французские следователи расследуют химическую атаку с применением газа зарин 4-5 августа 2013 года, в результате которой в районах Адра и Дума недалеко от сирийской столицы Дамаска погибли более 1000 человек.

25 июля высшая судебная инстанция Франции – Кассационный суд – отменила действующий ордер на арест Асада, сославшись на то, что он был выдан в момент, когда на него распространялся иммунитет главы государства.

Однако суд добавил, что, поскольку Асад больше не является президентом, могут быть выданы новые ордера, и французское расследование может быть продолжено.

Французская Национальная прокуратура по борьбе с терроризмом (PNAT) заявила, что в пятницу она запросила "выдачу и международное распространение ордера на арест Башара Асада за предполагаемое соучастие в преступлениях против человечности и соучастие в военных преступлениях" по делу о химической атаке.

Еще один французский ордер на арест Асада был выдан в январе по подозрению в соучастии в военных преступлениях в связи с бомбардировкой сирийского города Дераа в 2017 году, в результате которой погиб французско-сирийский гражданский.